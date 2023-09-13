Кировчане будут голосовать за «дорожный миллиард» на одной платформе в сети

Жители поселений выбирают, какие дороги нужно ремонтировать в следующем сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голосование по «дорожному миллиарду» с 2024 года будет проходить по-новому.

Совет муниципальных образований Кировской области предлагает сделать его электронным и на единой платформе (по аналогии с ежегодным голосованием за благоустройство). Даты тех и других «выборов» можно совместить.

Губернатор Соколов эту идею поддержал: теперь ее проработает правительство.

Голосование за «дорожный миллиард» в нынешнем году шло активнее, чем в предыдущем. Объекты, выбранные минувшим летом, подрядчики приведут в порядок в 2024 году. В некоторых поселениях голосовали почти 100% жителей.

Программа, к слову, уже заинтересовала другие регионы России.