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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:58

На кировском автовокзале могут уложить плитку и поставить забор

Чиновники также говорят об установке электронных табло
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сам автовокзал и прилегающий участок осмотрел министр. Фото: vk.com/alekseipetryakov

Сам автовокзал и прилегающий участок осмотрел министр. Фото: vk.com/alekseipetryakov

Кировский автовокзал планируют обновить. Об этом в соцсетях рассказал министр транспорта региона Алексей Петряков.

Чиновник осмотрел привокзальный участок и сам автовокзал - платформы, стоянки, зал ожидания, билетные кассы.

По словам Петрякова, «обсудили и будущее автовокзала». Ремонтировать и менять нужно многое: речь идет об асфальтировании территории, установке ограждений, укладке плитки, установке электронных табло, замене скамеек и урн.

Точной даты ремонта и суммы, требующейся на работы, пока нет.

А пока продолжается реконструкция аэропорта «Победилово» и парковки.