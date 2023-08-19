В «Победилове» началась реконструкция

Подрядчик начал работы на 2 этаже. Фото: kirovreg.ru

«Победилово» реконструируют, работы уже начались. Бригады «переносят» служебные помещения, старые сети и коммуникации.

Второй этаж аэропорта был законсервирован. Но теперь еще 1 200 метров площадей хотят вовлечь в работу. Цель - увеличить мощность одновременного приема с 200 человек до 400. Дата - юбилей города, который отметим в 2024 году.

Зону отдыха тоже увеличат, откроют еще один пункт досмотра, комнату матери и ребенка, туалеты, кафе. Фасад сделают вентилируемым и с новыми аншлагами.

Парковку увеличат до 200 машино-мест, по периметру сделают видеонаблюдение, у входа - амбулифт, - сообщают в правительстве региона.