В Кирове аэропорт Победилово реконструируют к юбилею областного центра. Фото: alekseipetryakov

В аэропорту Победилово началась масштабная реконструкция. В связи с этим кировчане могут столкнуться со временными неудобствами.

Как сообщил Министр транспорта Кировской области Алексей Петряков, проводится ремонт будущего зала ожидания аэровокзального комплекса, а также отделочные работы подсобных помещений. Затем в понедельник, 14 августа, стартует благоустройство территории привокзальной площади и парковочной зоны.

- Это необходимо, чтобы оптимизировать воздушные сообщения, запустить новые направления внутренних перевозок, - отметил Алексей Петряков в соцсетях. - Пассажиры смогут летать между регионами напрямую, без пересадки в Москве, а это не просто комфорт, но и экономия времени и денег.