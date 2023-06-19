Победилово реконструируют к 650-летию Кирова

Ожидается, что к 2025 году пассажиропоток увеличится до 500 тысяч человек. Фото: pobedilovo.com

В Кирове аэропорт Победилово реконструируют к юбилею областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В планах - расширение площади для обслуживания пассажиров с 400 до 1000 квадратных метров, увеличение числа парковочных мест. Кроме того, в аэропорту собираются провести техническую модернизацию взлетно-посадочной полосы, аварийно-спасательной станции, установить подсветку фасада и отремонтировать подъезды к Победилово.

- Благодаря этим изменениям ожидается, что к 2025 году пассажиропоток аэропорта увеличится до 500 тысяч человек. Также планируется расширить маршрутную сеть и привлечь новые авиакомпании, - добавили в областном правительстве.