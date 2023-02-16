Кировский аэропорт «Победилово» отремонтируют за 40 миллионов рублей

Сейчас из «Победилова» можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нарьян-Мар. ФОТО: правительство Кировской области

40 миллионов рублей заложено в бюджет Кировской области на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонта аэропорта «Победилово». Об этом сообщили в региональном правительств.

Пока средства рассчитаны на два года: 2023-2024 годы. Первым этапом работ станет ремонт второго этажа. В дальнейшем здание ждет масштабная реконструкция.

О ремонте «Победилова» заговорили после визита в наш регион министра транспорта РФ Виталия Савельева в июле 2022 года. Эту тему поднимал губернатор Александр Соколов. Он отметил, что утвержденные планы - лишь первый этап реконструкции здания аэровокзала.

Напомним, что сейчас из Кирова прямыми рейсами можно улететь в четыре города: Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нарьян-Мар.