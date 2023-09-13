Вывески магазинов и офисов в доме у ЦУМа должны сделать в одном стиле

Все таблички сейчас разного цвета, размера, формы. Фото: киров.рф

С 2019 года в Кирове все собираются разработать дизайн-код с новыми едиными требованиями к внешнему виду ларьков, вывесок, фасадов зданий, типовой «городской» мебели и пр. Свод правил не принят до сих пор, но власти периодически так или иначе возвращаются к теме.

На днях глава Кирова Елена Ковалева съездила в дом на углу улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Здесь ремонтируют фасад и кровлю (срок - конец декабря). В цоколе и на первом этаже открыто множество магазинов и офисов, вывески которых отличаются по формам, материалам, цвету и пр. Большая часть вывесок - еще и мимо паспорта отделки фасада.

Фонд капремонта сообщает, что подрядчик готов сам демонтировать старую плитку и заново облицевать стены, не спрашивая лишних денег с собственников.

С вывесками история другая, но чиновники готовы проконсультировать владельцев торговых точек (которым, к слову, нужно приводить в порядок и входные группы).

По словам Ковалевой, хочется, чтобы дом выглядел цельно и «эстетично», а не как лоскутное одеяло.