Сити-менеджер Кирова Вячеслав Симаков принял часть полномочий главного архитектора

Соответствующее постановление опубликовала горадминистрация. Фото: киров.рф

Главу администрации Кирова Вячеслава Симакова наделили новыми полномочиями. На сайте мэрии опубликовали соответствующее постановление.

Теперь в полномочия сити-менеджера входит принятие решений о подготовке проекта генплана города, а также предложений о внесении изменений и дополнений в него, о комплексном развитии территорий, установлении публичных сервитутов, резервировании и изъятии земельных участков. Ему также надлежит принимать решения об утверждении, внесении изменений и отмене документации по планировке территории.

Как известно, ранее этим занимался заместитель главы администрации, главный архитектор. Его обязанности, в свою очередь, пополнились необходимостью согласования паспортов наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений на территории Кирова.