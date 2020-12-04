Фасады более 150 кировских домов отремонтируют к юбилею города

Фонд капремонта обязан согласовать паспорта наружной отделки фасадов с управлением градостроительства и архитектуры. Фото: Виктор Карпов

В городской администрации рассказали о планах подготовки города к празднованию 650-летия. К юбилейной дате в Кирове планируют сделать капитальный ремонт 152 многоквартирных домов, которые относятся к исторической застройке 1950-х годов. Власти отмечают, что работы на этих зданиях будут проводить в первоочередном порядке, но и график текущих ремонтов при этом не пострадает.

В администрации подчеркнули, что для всех объектов будет разработан индивидуальный подход. Так, дома, относящиеся к сталинской эпохе, покрасят по штукатурке. Цвета подберут классические, близкие к тем, которые использовали при строительстве зданий. Это позволит сохранить их архитектурное единство.

Дома, относящиеся к объектам культурного наследия, будут полностью отреставрированы и обретут свой первоначальный облик. В свою очередь фонд капремонта обязан согласовать паспорта наружной отделки фасадов с управлением градостроительства и архитектуры.

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