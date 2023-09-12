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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:42

Мусоросортировочную станцию в Лузском округе спроектируют до июля 2024

Участок выбрали у станции Макуха
Петр МАКСИМОВ
Сортировку наладят вдали от поселений. Фото: kirovreg.ru

Сортировку наладят вдали от поселений. Фото: kirovreg.ru

Контракт на проектирование мусоросортивочной станции в Лузском муниципальном округе уже заключен. Подрядчиком выбрано ООО «Гражданпроект», у которого уже есть аналогичный опыт, - сообщают в правительстве Кировской области.

Вскоре на участке под станцию начнут изыскания. Это земля у станции Макуха.

Закончить с проектированием (включая экспертизы) должны во втором квартале 2024 года.

В Яранском и Вятскополянском районах, напомним, должны появиться комплексные «мусорные» объекты, а в Шабалинском районе - еще одна мусоросортировочная станция. Все это - часть нацпроекта «Экология».