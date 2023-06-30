По 20 миллионов потратят на проекты мусорных комплексов в Яранском и Вятскополянском районах

Оба объекта будут рассчитаны мощностью в 20 тысяч тонн в год. Фото: правительство Кировской области

В Вятскополянском и Яранском районах появятся комплексные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документы и для того, и для другого конкурса появились на портале госзакупок.

Оба объекта будут рассчитаны мощностью в 20 тысяч тонн в год. Срок эксплуатации - 25 лет, максимальная вместимость - 500 тысяч тонн. Участки компостирования должны вмещать по 8 тысяч тонн.

Подрядчикам предстоит выполнить инженерные и геодезические изыскания, разработать проектную и рабочую документацию.

Проекты должны быть готовы (включая прохождение всех экспертиз) до 1 апреля 2024 года. Максимальная (начальная) цена каждого из контрактов - 20 миллионов 568 тысяч рублей. Заявки принимают до 12 июля (для Яранска - до 11-го). Документы составляются за счет областного бюджета, а строить комплексы будут уже на деньги из федеральной казны.