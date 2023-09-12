Кировчанам с октября будет не зайти на госуслуги без дополнительного кода

Все это - для защиты учетных записей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 октября 2023 года меняется схема работы на портале госуслуг.

К этой дате пользователям нужно подключить двухфакторную аутентификацию при входе в личный кабинет - иначе зайти будет невозможно.

«Двухфакторка» - более надежный вариант защиты учетной записи: помимо пароля у каждого пользователя будет одноразовый код для подтверждения личности. Код будет приходить на телефон (есть альтернативы - код из специального приложения или биометрия) и действовать буквально две минуты, - сообщают в министерстве информационных технологий и связи Кировской области.

Чтобы подключить двухфакторную аутентификацию, заходите в «профиль» в личном кабинете, далее - кнопки «безопасность», «вход в систему» и «вход с подтверждением».

Подтвержденные учетные записи на госуслугах есть почти у 87% жителей региона.