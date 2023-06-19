С 1 июля кировчане смогут записаться к нотариусу через «Госуслуги»

Для записи на прием потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг». Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля у жителей Кировской области появится возможность записаться к нотариусу через «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты помогут горожанам с оформлением доверенности, составлением договоров, подтверждением подлинности подписи, а также получением документов на наследство. Для записи на прием потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг».

Уточняется, что пользователям сайта предложат выбрать из перечня услугу, которая их интересует. После чего появится список необходимых для приема документов. Речь идет о следующих услугах: «брачно-семейные отношения», «завещание и наследство», «имущество» и другое.