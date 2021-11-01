Жители Кировской области могут подтвердить учетную запись на госуслугах в 538 центрах

Подтвердить учетную запись можно в центрах «Мои Документы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители могут подтвердить учетную запись на портале Госуслуг в 538 центрах по всей Кировской области. Так, у граждан есть возможность обратиться за услугой в центры «Мои Документы», отделения службы занятости населения, Пенсионного фонда России, службы судебных приставов, Почты России, территориальных отделениях службы социальной защиты населения, в администрациях районных центров.

В пресс-службе регионального правительства напоминают, что регистрация на портале Госуслуг состоит из трех этапов:

1. Для Упрощенной учетной записи в регистрационной форме на портале нужно написать фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После регистрации вы получите ссылку на оформление пароля.

2. Для создания Стандартной учетной записи потребуется заполнить профиль пользователя и указать данные СНИЛС и паспорта. Затем информация пройдет проверку в ФМС РФ и Пенсионном Фонде РФ. Об ее результатах на электронный адрес направят уведомление.

3. Доступ ко всем электронным услугам портала возможен только при Подтвержденной учетной записи. Пользователи интернет-банков могут сделать это онлайн. Или же жителям предлагают обратиться в один из центров подтверждения. Ближайший можно найти на специальной карте по ссылке.

Подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг необходима в том числе и для получения QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19 или факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания. Напомним, что систему QR-кодов ввели в Кировской области с 25 октября.