В Кировской области супруги дали пятому ребенку необычное имя

На выбор имени частично повлияли имена, уже данные родителями старшим детям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области родители дали новорожденному малышу необычное имя. Об этом рассказали в региональном министерстве юстиции.

Недавно в семье Вадима и Марии Мильчаковых из Куменского района появилось пополнение - пятый ребенок. Родители решили подойти к выбору имени для младенца креативно. Так малыша нарекли Радмиром, что означает «радость мира». Не последнюю роль сыграл тот фактор, что старших братьев в семье зовут Родион и Мирон. Слияние их имен созвучно имени новорожденного, и это также повлияло на выбор.

Подбор необычных имен для младенцев в Кировской области - не редкость. По данным Минюста, за первое полугодие 2023 года самыми редкими и необычными женскими именами стали Евлалия, Мелисса, Александрия, Зейнаб, Аврора. Мужскими - Фадей, Арчибальд, Никандр, Радель, Радислав.