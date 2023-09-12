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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:15

В Кировской области супруги дали пятому ребенку необычное имя

Малыша назвали Радмиром, что означает «радость мира»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На выбор имени частично повлияли имена, уже данные родителями старшим детям.

На выбор имени частично повлияли имена, уже данные родителями старшим детям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области родители дали новорожденному малышу необычное имя. Об этом рассказали в региональном министерстве юстиции.

Недавно в семье Вадима и Марии Мильчаковых из Куменского района появилось пополнение - пятый ребенок. Родители решили подойти к выбору имени для младенца креативно. Так малыша нарекли Радмиром, что означает «радость мира». Не последнюю роль сыграл тот фактор, что старших братьев в семье зовут Родион и Мирон. Слияние их имен созвучно имени новорожденного, и это также повлияло на выбор.

Подбор необычных имен для младенцев в Кировской области - не редкость. По данным Минюста, за первое полугодие 2023 года самыми редкими и необычными женскими именами стали Евлалия, Мелисса, Александрия, Зейнаб, Аврора. Мужскими - Фадей, Арчибальд, Никандр, Радель, Радислав.