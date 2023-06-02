Супруги из Кирова назвали ребенка Океаном

Мальчик стал третьим ребенком в семье. Фото: министерство юстиции Кировской области

25 мая 2023 года в семье Полубоярцевых родился третий ребенок. Родители решили заранее: если малыш родится с голубыми глазами, назовут его Океаном. Если с карими - имя будет другое.

Мальчик родился голубоглазым. Поэтому ему, как и планировали, дали имя Океан, - сообщают в министерстве юстиции Кировской области.

Напомним, самыми популярными за 2022 год именами для малышей в Кировской области стали Михаил, Артем, Анна и София. А в списке редких имен за январь 2023-го фигурируют Грант, Архип, Мелисса и Аяна.