Грант, Мелисса и Аяна: какие редкие имена кировчане дали своим детям в январе 2023 года

С начала года в Кировской области родилось 100 детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала года в нашем регионе на свет появились сто детей. Сотую запись в отделе регистрации рождения по Кирову составили 20 января. Областное министерство юстиции подвело статистику за этот период.

Всего с 1 января 2022 года родилось 42 мальчика и 58 девочек. 42 супружеские пары впервые стали родителями. При этом в 17 семьях появился на свет третий ребенок, в четырех - четвертый, и в одной - пятым.

Минюст также традиционно подвел статистику по именам младенцев. Самыми популярными в начале года стали Александр, Артём, Максим, Матвей, Тимофей; Дарья, Александра, Агата, Алиса, Ульяна. Самыми редкими - Грант, Радим, Архип; Мелисса, Аяна, Эмилия.