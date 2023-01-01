Михаил, Анна и Ева: стали известны самые популярные имена у детей в 2022 году в Кировской области

Популярными мужскими именами стали Артем, Александр, а также Матвей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Кировской области новорожденных мальчиков чаще всего называли именем Михаил. Как сообщили в региональном министерстве юстиции, с ним зарегистрировано 226 детей.

Кроме того, популярными мужскими именами стали Артем - 205 малышей, Александр -179 детей, а также Матвей - 173 ребенка. Среди женских наиболее распространенными именами считались Анна - 192 ребенка, София - 190 детей, Ева - 175 малышей.

Рассказали специалисты ведомства и о самых редких именах, которые давали детям в 2022 году в регионе. Если говорить о мужских, то среди них Элиф, Спартак, Марс, Космос, Иннокентий, Геннадий и Валентин. Девочек зарегистрировали с именами: Ясмин, Эрвена, Шаганэ, Наталия, Людмила, Лариса, Венера.

Напомним, что в ноябре прошлого года мальчикам в Кировской области достались необычные имена: Леон, Тигран, Вениамин, Рой и Симон.