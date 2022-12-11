Леон, Рой, Серафима: какие редкие имена кировчане дали своим детям в ноябре 2022 года

В ноябре 2022 года в Кировской области родилось 160 малышей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве юстиции Кировской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые дали новорожденным в ноябре 2022 года. Данные опубликованы в официальной группе ведомства.

Самыми редкими именами, которые кировчане дали своим новорожденным дочкам, стали Оливия, Эмма, Адель, Эрика, Софа, Серафима, Надежда. Мальчикам же достались необычные имена Леон, Тигран, Вениамин, Рой, Симон.

Самыми популярными женскими именами в ноябре 2022 года стали Александра, Диана, Ксения, Виктория и Дарья, мужскими — Матвей, Артем, Тимофей, Дмитрий и Михаил.

В Министерстве юстиции также отметили, что всего за минувший месяц в Кировской области родились 160 малышей: 77 девочек и 83 мальчиков.