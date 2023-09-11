Дорожные ремонты в Кировской области проверили 491 раз

Все работы по нацпроекту планируют завершить в сентябре. Фото: kirovreg.ru

В 2023 году в Кировской области 491 раз проверили ход работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Десятую часть рейдов провели эксперты упрдора «Прикамье», - сообщают в региональном министерстве транспорта.

За каждым объектом ремонта закреплен куратор, который следит за работами с начала и до конца.

За весь сезон на территории региона, по версии властей, выявили лишь 4 незначительных замечания. Интересно будет дождаться прокурорских проверок и выездов общественников в следующие сезоны - возможно, статистика будет иная.

Все работы по БКД должны завершить в сентябре.