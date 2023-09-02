В Кировской области закончили больше половины работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта

В регионе также продолжается ремонт мостов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается приведение в порядок проезжих частей и мостов. Многие работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И на данный момент сделано уже более половины от запланированного по программе.

РАБОТАЮТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Так, например, на днях закончился ремонт участка региональной автомобильной дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе протяженностью 3 км. Сейчас его готовят к приемке. Отметим, что этот отрезок трассы крайне востребован у автомобилистов, поскольку он соединяет Кировскую область с соседней Республикой Татарстан.

К ремонту приступили еще 29 мая. Работы выполняли сотрудники Нововятского дорожного управления №6. Они провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, обустройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси А16 Вн. На последнем этапе ремонта специалисты сделали обочины и нанесли дорожную разметку. Отметим также, что работы удалось завершить на два месяца раньше срока.

Добавим, что сейчас заканчивается ремонт еще нескольких участков дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Работы идут в Нолинском, Малмыжском районах и Уржумском муниципальном округе. Их планируется завершить до 30 сентября.

Закончился ремонт участка дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Фото: kirovreg.ru

НЕ РЕМОНТИРОВАЛИСЬ С МОМЕНТА ПОСТРОЙКИ

В регионе также продолжается ремонт мостов. Сейчас специалисты заканчивают работы на переправах через реки Лумпун и Пушкец на автодороге Плотники-Вожгалы-Богородское-Уни в Унинском муниципальном округе.

Объекты находятся в высокой степени готовности: осталось только создать деформационные швы на мостовом полотне, нанести разметку, установить дорожные знаки и провести рекультивацию земель. Подрядчик также работает с опережением графика на два месяца. Планируется, что работы закончатся в конце августа. Пока они идут, на объектах введено реверсивное движение.

Стоит отметить, что до начала ремонта мосты находились в предаварийном состоянии. Работы на них не проходили с момента постройки – с 1994 года. При этом объекты крайне важны для жителей Унинского района, поскольку соединяют с райцентром несколько населенных пунктов.

Добавим также, что в 2023 году по нацпроекту будет отремонтировано 14 мостов - вдвое больше, чем в минувшем году.

РЕМОНТ В ГОРОДЕ И ПРОМЗОНЕ

Работы идут также в крупных городах области. Так, в Кирово-Чепецке приводят в порядок дорогу в местной промзоне, очень востребованную городскими предприятиями.

На участке находятся 10 единиц спецтехники и 7 самосвалов. Работы ведутся в основном ночью, чтобы не создавать неудобства для автомобилистов. На данный момент специалисты уже закончили устройство покрытия из асфальтобетона.

Ремонтом занимается «Вятавтодор». Он же в рамках нацпроекта восстанавливает проезд вдоль дома № 7/2 по ул. 60 лет Октября в г. Кирово-Чепецке. Общая протяженность участков автодорог, которые приведут в порядок по контракту - 2,3 км. Все работы должны быть закончены до 30 сентября, однако подрядчик опережает сроки, установленные графиком.

Уже введено в эксплуатацию более 20 объектов, и еще 17 находятся в высокой степени готовности. Фото: kirovreg.ru

КСТАТИ

В целом на данный момент в Кировской области ремонт дорог, идущий по нацпроекту, перешел экватор. Сейчас доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия составляет 51,3%, или 629,5 тысяч квадратных метров. Уже введено в эксплуатацию более 20 объектов, и еще 17 находятся в высокой степени готовности.

- В этом году по многим объектам идем с опережением графика. В целом, по итогам дорожного сезона у нас будет обновлено больше 1200 тысяч кв.м. дорожного полотна. Особое внимание мы уделяем дорогам, ведущим к социально-значимым объектам - школам, садикам, больницам. Благодаря нацпроекту качество жизни населения нашего региона значительно улучшается - жители отмечают, что передвигаться по дорогам становится год от года комфортнее, - заявил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.