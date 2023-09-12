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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:05

Еще один «IT-куб» открыли в Кировской области

Новая точка - школа в Опарине
Петр МАКСИМОВ
Здесь будут изучать современные технологии. Фото: kirovreg.ru

Здесь будут изучать современные технологии. Фото: kirovreg.ru

В средней школе поселка Опарино открыли «IT-куб» - центр цифрового образования, - рассказали в областном правительстве.

В новом учебном году здесь будут учиться 400 ребят (7 - 18 лет): в программе Python, разработка мобильных приложений, проекты в мультимедиа, VR и пр.

Суммарно из федеральной и региональной казны дали 26 миллионов рублей, четверть потратили на ремонт кабинетов.

Ранее аналогичные цифровые центры появились в Котельниче, Белой Холунице и Вятских Полянах. Еще один обещают сделать в Кирсе. Все это - часть нацпроекта «Образование».