В Кировской области откроется «IT-куб» - центр цифрового образования

Первый такой «IT-куб» открылся в 2020 году в Белой Холунице. Фото: kirovreg.ru

В Вятских Полянах откроется «IT-куб» - второй в Кировской области. Уже в сентябре 2021 года он примет первых учеников, сообщает областное правительство.

«IT-куб» - центр цифрового образования, обучающая отраслевая платформа, созданная для продвижения компетенций в области цифровизации. Благодаря ей дети получают востребованные знания в сфере информационно-коммуникационных технологий. Учиться в этих организациях можно в возрасте с семи до 18 лет. Такие центры глава региона Игорь Васильев предложил размещать на базе общеобразовательных организаций еще в 2020 году. Идея получила одобрение у Минпросвещения РФ, и с 2021 года подобные организации могут открываться во всех субъектах страны. Так, первый «IT-куб» в области создали в 2020 году в Белой Холунице. Помимо вятскополянского «куба», в сентябре текущего года появится еще и «Кванториум» - на базе Кировского лицея естественных наук.

Каждый учебный кабинет, или «куб», создается для отдельного направления. В новом центре цифрового образования их будет шесть: программирование роботов, программирование на Python, мобильные разработки, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, виртуальная и дополненная реальность - 3d-моделирование.

В центре смогут обучаться до 600 детей. Стоит отметить, что заниматься в нем смогут не только ученики Вятскополянского профильного лицея, на базе которого открывается организация, но и другие заинтересованные ребята района и города. Причем даже в том случае, если у школьника нет никаких знаний в этой отрасли - начать можно с нуля.

Сейчас в здании подготавливают помещения в соответствии с дизайн-проектом, после чего их начнут оснащать оборудованием. Это и компьютеры, и ноутбуки, и роботы, квадракоптеры, очки виртуальной реальности и другое.

Заявку на бесплатное обучение в вятскополянском «IT-кубе» можно отправить по этой ссылке. Сейчас также стартовал набор на обучение в областных технопарках «Кванториум» на 2021/22 учебный год.