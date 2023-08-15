В Кирсе создадут IT-куб

Новое учреждение будет работать по шести направлениям. Фото: kirovreg.ru

В Кирсе на базе Вятского торгово-промышленного техникума планируют создать центр цифрового образования - IT-куб. Подробности сообщили в областном правительстве.

Новое учреждение будет работать по шести направлениям. Так, в библиотеке техникума после переоборудования откроется куб программирования на языке Python. Сама библиотека продолжит функционировать, но в в здании общежития, стоящего поблизости.

Еще пять аудиторий появятся на втором этаже учебного заведения, где студенты смогут научиться навыкам разработки приложений, основам робототехники, системному администрированию, кибербезопасности и другим направлениям.

На данный момент в техникуме учатся 245 студентов, которые получают в основном рабочие профессии - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, швея и так далее. Создание IT-куба поможет развивать существующие специальности и даст жителям района возможность получить дополнительное образование.