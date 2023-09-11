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НовостиПолитика11 сентября 2023 14:50

Кировчане отправили более 3 тысяч посылок в зону СВО

Отправления с 1 мая стали бесплатными
Петр МАКСИМОВ
Посылки должны быть весом до 10 кило

Посылки должны быть весом до 10 кило

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Кировской области с мая по начало сентября отправили в зону проведения спецоперации более 3 тысяч посылок. Пик (почти треть отправлений) был в июне, - сообщает почта России.

С 1 мая почтой разрешили бесплатно отправлять посылки военным в зону СВО: операторы принимают отправления в открытом виде. Посылок может быть сколько угодно, но каждая должна быть весом не более 10 килограммов.

Такие посылки со всей страны везут в московский логистический центр, оттуда - представителям министерства обороны.

Подробнее об отправках можно узнать по номеру 8 800 100 00 00.