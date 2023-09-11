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НовостиЭкономика11 сентября 2023 13:41

Проект кировского бюджета обещают обсудить с депутатами и на публичных слушаниях

Власти подчеркивают, что выполнят все обязательства по социалке
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Бюджет будут формировать на 2024-2026 годы

Бюджет будут формировать на 2024-2026 годы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник, 11 сентября, власти обсуждали, как будет формироваться бюджет в 2024-2026 годах.

Губернатор Соколов подчеркивает: экономика продолжит адаптироваться к санкциям, но нужно выполнять все социальные обязательства.

По сообщению правительства Кировской области, «учтены все решения, принятые на федеральном уровне».

По плану, бюджет должны обсудить с депутатскими фракциями Заксобрания региона и в рамках публичных слушаний. В прошлом году делали так же.

Соколов также заявил, что можно расширить меры поддержки в сфере демографии.