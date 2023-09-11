Проект кировского бюджета обещают обсудить с депутатами и на публичных слушаниях

Бюджет будут формировать на 2024-2026 годы
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В понедельник, 11 сентября, власти обсуждали, как будет формироваться бюджет в 2024-2026 годах.
Губернатор Соколов подчеркивает: экономика продолжит адаптироваться к санкциям, но нужно выполнять все социальные обязательства.
По сообщению правительства Кировской области, «учтены все решения, принятые на федеральном уровне».
По плану, бюджет должны обсудить с депутатскими фракциями Заксобрания региона и в рамках публичных слушаний. В прошлом году делали так же.
Соколов также заявил, что можно расширить меры поддержки в сфере демографии.