Проект кировского бюджета обещают обсудить с депутатами и на публичных слушаниях

Бюджет будут формировать на 2024-2026 годы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник, 11 сентября, власти обсуждали, как будет формироваться бюджет в 2024-2026 годах.

Губернатор Соколов подчеркивает: экономика продолжит адаптироваться к санкциям, но нужно выполнять все социальные обязательства.

По сообщению правительства Кировской области, «учтены все решения, принятые на федеральном уровне».

По плану, бюджет должны обсудить с депутатскими фракциями Заксобрания региона и в рамках публичных слушаний. В прошлом году делали так же.

Соколов также заявил, что можно расширить меры поддержки в сфере демографии.