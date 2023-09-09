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НовостиОбщество9 сентября 2023 11:12

В бюджет Кировской области поступило 36,3 млрд рублей в 2023 году

Речь идет о собственных доходах
Алексей ЕЛАГИН
В бюджет Кировской области поступило 36,3 млрд рублей

В бюджет Кировской области поступило 36,3 млрд рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За восемь месяцев 2023 года в бюджет Кировской области поступило 36,3 млрд рублей собственных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В казну поступило 36,3 млрд рублей собственных доходов. Уточняется, что речь идет о налоговых и неналоговых платежах. Сообщается, что этот показатель на 18% выше, чем за аналогичный периода прошлого года. Объем собственных доходов вырос на 5,5 млрд рублей.

Большая часть поступлений – 95,2% – налоги. За счет этого кировская казна получила 34,5 млрд рублей.

– В структуре налоговых доходов более 83,2% занимают поступления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов, – отметили в правительстве.

За год объем налоговых поступлений вырос на 19,5%. Неналоговая часть доходов составила 1,7 млрд рублей. 74,5% этой суммы – плата за использование лесов и штрафы.