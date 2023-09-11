Анализ цепочки от завода: УФАС проверит, нет ли манипуляций с ценами на топливо

Если к ценообразованию будут вопросы - примут меры Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировское УФАС России проверит, насколько обоснованы цены на топливо. Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольного ведомства.

Антимонопольщики проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовых продаж продукции с нефтебаз и другие составляющие конечной цены.

- Будет проанализирована цепочка ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, в том числе аграриям, - сообщили в УФАС.

Если вскроются нарушения - будут принимать меры.

Бензин - вы наверняка заметили - продолжает дорожать. Официально обозначенные причины - ослабление рубля и рост спроса.