Кировчанам рассказали, почему дорожает бензин

Годовой прирост цен также ускорился Фото: Олег УКЛАДОВ

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле 2023 года ускорился до 3,61% (месяц назад - всего 1,71%). Причины - повышение потребительского спроса и ослабление рубля.

Почти весь месяц на оптовом рынке продолжала расти цена на бензин. По-прежнему влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма (снижения компенсирующих выплат нефтяным компаниям), - сообщают в отделении Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

Кроме того, сказалось удорожание нефти и бензина на мировом рынке. По итогу годовой прирост цен на бензин ускорился и в рознице.

«Комсомолка» ранее подробно рассказывала, какие товары и продукты особенно подорожали за месяц.