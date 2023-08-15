Подскочили цены на сухие корма для домашних животных на 6,7% Фото: Иван Макеев

Специалисты Кировстата традиционно оценили, как изменились цены на товары и услуги в регионе. Так, подорожала рыба и картофель, корма для животных, бытовые приборы и стоимость отдыха за границей.

ПОДЕШЕВЕЛИ НЕКОТОРЫЕ СЛАДОСТИ

Как отметили в ведомстве, в июле значительно изменились цены на овощи и фрукты. Выгоднее стало покупать огурцы, лук и морковь. Однако взлетела стоимость картофеля, помидоров и яблок.

В июле значительно изменились цены на овощи и фрукты. Фото: 43.rosstat.gov.ru

Кроме того, в Кировской области зафиксировали прирост цен на мясо. В том числе, подорожали на 6,8% куриные окорочка, на 3,9% - мясо индейки. Стоимость охлажденной рыбы также выросла на 4,4%.

Дешевле при этом стали следующие продукты:

- маргарин (на 6%),

- горох и фасоль (на 4%),

- карамель (на 3,8%),

- кексы, рулеты (на 3,4%),

- овсяные хлопья «Геркулес» (на 3,3%).

ДОРОЖЕ ОБХОДИЛИСЬ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В июле произошли изменения и в стоимости непродовольственных товаров. В группе бытовых приборов выше стали цены на электроутюги - на 5,3%, стиральные машины - на 4,1%, двухкамерные холодильники - на 3,8%.

Помимо этого, подскочили цены на сухие корма для домашних животных - на 6,7%, обручальные золотые кольца - на 5,4%, беспроводные наушники - на 5,1%, смартфоны - на 3,9%, планшетные компьютеры - на 3,4%, электрические дрели - на 2,8%.

Снижение цен аналитики отметили на некоторые стройматериалы: оконные стекла и еврошифер. В это же время подорожали обрезные доски и цемент.

Произошли изменения и в стоимости непродовольственных товаров. Фото: 43.rosstat.gov.ru

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК

Продолжила расти и стоимость услуг. В особенности, в сфере зарубежного туризма. Отдых в ОАЭ теперь обходится дороже на 23%, Беларуси - на 19,8%, Закавказье - 7,6%.

Кроме того, дороже стал проезд в междугородном автобусе на 5,4%, такси - на 3,6%, купе скорого фирменного поезда дальнего следования на - 3,5%. Стоимость проезда в купе скорого нефирменного поезда, напротив, снизилась на 2,7%.

Отдых в ОАЭ теперь обходится дороже на 23%. Фото: 43.rosstat.gov.ru

Среди бытовых услуг выросли цены на ремонт на 2,4%. Работы по облицовке плиткой подорожали на 5,2%, установке натяжного потолка - на 2,9%.