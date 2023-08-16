203 миллиарда рублей хранят в банках кировчане

Суммарный рост вкладов за год - почти 20% Фото: Артем КИЛЬКИН

На 1 июля 2023 года на вкладах и прочих счетах кировчан лежали 203 миллиарда 700 миллионов рублей. Рост к июлю 2022 года - 19,5%.

Более 97% средств - вклады в рублях (198,6 миллиарда). Вклады застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей.

И все же перед заключением договора отделение Киров Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендует внимательно изучать все его условия и оценивать возможные риски. Под видом вклада клиенту могут предложить другие продукты, которые в действительности не гарантируют допдоход и не страхуются.

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