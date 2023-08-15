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НовостиОбщество15 августа 2023 8:43

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии августа в Кирове

В Кирове больше всех готовы платить слесарю, проектировщику и составителю поездов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Самый высокооплачиваемый сотрудник, согласно рейтингу вакансий, может получать от 80 тысяч в месяц.

Самый высокооплачиваемый сотрудник, согласно рейтингу вакансий, может получать от 80 тысяч в месяц.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кирове готовы платить больше всех? На этот вопрос ответили эксперты портала SuperJob. Они составили топ-5 самых высокооплачиваемых предложений августа.

На первом месте - вакансия слесаря-сварщика металлоконструкций. Работодатель ищет специалиста с профильным образованием и опытом работы от года. Платить работнику готовы от 80 тысяч в месяц.

На втором месте в топе - проектировщик: этот специалист сможет получать до 120 тысяч рублей. На третьем - составитель поездов с зарплатой от 60 тысяч в месяц.

Четвертое и пятое места достались директору магазина и SMM-менеджеру. Обоим обещают 56 тысяч рублей в месяц - с учетом того, что доход менеджера начинается от этой суммы.