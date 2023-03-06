В Кировской области жители могут купить на среднюю зарплату 758 литров бензина в месяц

В Кировской области цена за литр бензина АИ-92 в январе 2023 составляла 45,78 рубля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Кировской области может купить на среднюю зарплату 758 литров бензина в месяц. Такие выводы сделали эксперты «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывалась цена за литр бензина марки АИ-92 в январе 2023 года. По данным исследователей, его цена в начале года была равна 45,78 рубля, при этом за год стоимость снизилась на 4,5%. В целом на среднюю зарплату в месяц кировчанин может купить 758 литров топлива, что отправило наш регион на 61 место из 85.

В лидеры по данному показателю в рейтинге выбился Ямало-Ненецкий автономный округ, чей житель может позволить себе покупку 2685 литров бензина в месяц по цене в 41,88 рубля. В отстающих - Республика Ингушетия, где литр топлива стоит 48,22 рубля, и в месяц на среднюю зарплату можно купить только 586 литров.

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