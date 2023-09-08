Кировчане могут поучаствовать в субботнике у дома архитектора Чарушина

Старинный дом планируется отреставрировать. Фото: t.me/simakov_kirov

Кировчан приглашают на субботник у дома Чарушина. Об этом рассказал сити-менеджер города Вячеслав Симаков.

- Уже завтра в доме Чарушина на Пятницкой, 15 пройдет субботник, в котором собирались принять участие многие неравнодушные жители. Территориальному управлению по Первомайскому району города дано указание подготовить инструмент. Я тоже планирую принять участие в работах и приглашаю всех желающих, - написал он в своем телеграм-канале.

Начало мероприятия запланировано на 10.00 9 сентября. Принять участие могут все желающие.

Симаков также рассказал, что ему поставили задачу максимально быстро найти жилье в маневренном фонде, чтобы расселить дом Чарушина окончательно. Это позволит перевести здание в нежилой фонд и начать поиски заинтересованных в реставрации. Сити-менеджер также призвал обращаться к нему напрямую в случае наличия имеющихся предложений по восстановлению дома с планами на дальнейшую эксплуатацию.