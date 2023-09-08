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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:50

Кировчан зовут на фестиваль Вятской кухни

Все желающие смогут попробовать блюда, которые будут готовить на выставке на ВДНХ
Петр МАКСИМОВ
Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Фото: ВТПП

Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Фото: ВТПП

В субботу, 9 сентября, пройдет фестиваль Вятской кухни, - сообщают в торгово-промышленной палате (ВТПП).

Место - пешеходная Спасская. Время - с 11 часов.

Гостей ждут рассказы об истории местной кухни, акции и мастер-классы и, конечно, дегустация фермерской продукции и еды от местных производителей. В том числе будут традиционные кушанья и сюрпризы от победителей конкурса «Блюдо Вятки».

Все смогут попробовать еду, которую будут готовить к гастрономической выставке на ВДНХ.

Программа фестиваля рассчитана до 17 часов.