В Кирове объявили дополнительный прием заявок на конкурс «Блюдо Вятки»

Жюри ввело дополнительную номинацию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в группе дирекции по организации 650-летия города, жюри решило продлить прием заявок в номинации «Мясной гриль». Это связано с тем, что множество участников подготовили рецепты, но не успели их предоставить. Кроме того, в меню решили добавить салат, для чего открыли еще одну номинацию.

Заявки будут принимать до 20 августа включительно. Для принятия участия в конкурсе нужно отправить ее на почту: vyatkamenu@vcci.ru. Ознакомиться с критериями можно здесь, с формой заявки - по этой ссылке.

Блюда-победители войдут в «Вятское меню». Награждение победителей состоится на фестивале вятской кухни, который состоится в первые выходные сентября на Спасской.