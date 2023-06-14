В Кирове составили фирменное «Вятское меню» с блинами, десертами и горячим

Угощения в меню отбирались в финале конкурса «Блюдо Вятки». Фото: Вятская торгово-промышленная палата

В Кирове выбрали угощения, которые войдут в фирменное вятское меню. Подробности рассказали в Вятской торгово-промышленной палате.

Наш регион на гастрономических фестивалях будут представлять следующие блюда:

- «Блины с припеком» - гречишные блины «Березонька», блины «Вятские углы», блины с припеком «Три лука», поданные с деревенской сметаной и рыжиками;

- «Суп/похлебка» - «Сморчковая губница», «Похлебка с грибными ушками»;

- «Горячее блюдо» - «Истобенский картофельный пирог»;

- «Десерт» - «Открытый пирог с вятским творогом, брусникой и орехами», «Колобок», «Дымка».

Меню формировалось по итогам конкурса «Блюдо Вятки». Финал состоялся 12 июня. В его ходе также прозвучало предложение дополнить меню фирменным салатом, идею поддержали и жюри, и участники.

- В начале сентября Вятская ТПП проведет большой открытый «Фестиваль Вятской кухни», который станет площадкой для творчества профессионалов и кулинаров-любителей и еще одним вкусным событием на Вятке, - добавили в ВТПП.