Скейт-площадка в парке имени Кирова почти готова

Власти просят не кататься до открытия: здесь пока небезопасно. Фото: киров.рф

Первый этап реконструкции парка имени Кирова почти завершен.

Речь идет о создании одной из крупнейших в России спортивных зон. Скейт-площадка, к примеру, практически готова: на склонах подсыпают чернозем, ждут поставку газона. Светильники на экстрим-части готовы, а на пешеходном участке их скоро будут монтировать.

На пешеходной зоне укладывают брусчатку, далее будут строить трибуны и делать резиновое покрытие баскетбольной и волейбольной площадки.

В администрации Кирова в очередной раз подчеркнули: спортзона еще не сдана в эксплуатацию. Туда, где огорожена территория работ, соваться не следует - это небезопасно. Парк будет патрулировать полиция, чтобы посторонние не лезли в зону проведения работ.

У прудов продолжают строить пешеходные аллеи, а на месте будущих детских игровых комплексов ставят бордюры.

Спортзона должна быть готова до конца сентября.