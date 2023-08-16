В парке имени Кирова трудятся дополнительные бригады

Благоустройство парка продолжается. Фото: киров.рф

На работы в парке имени Кирова вывели дополнительные бригады. Подробности сообщили в горадминистрации.

Сейчас на территории будущей спортивной зоны начался монтаж освещения, устанавливаются опоры. Заканчиваются бетонные работы на площадке, где расположатся столы для игры в настольный теннис и трибуны для зрителей.

Возле водоемов, где идет второй этап реконструкции парка, укрепляют берега первого пруда, укладывают щебень, специальные геотекстиль и сетка. Специалисты также заливают лестничные марши.

Подрядчик слегка отстал от графика из-за сложностей с поставкой бетона. Сейчас вопрос решен, и на объект вывели дополнительные бригады. Рабочие трудятся и в ночное время, чтобы наверстать упущенное.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове монтируют две «умные» спортплощадки.