Две «умные» спортплощадки монтируют в Кирове

Работы пока на первом этапе. Фото: киров.рф

В Лянгасове и Нововятске (на Парковой) монтируют «умные» спортивные площадки. Они многофункциональные (для футбола, волейбола, тенниса, атлетики и пр.) и «оцифрованные» (с QR-кодами, по которым можно прочитать советы об упражнениях и тренировках).

Инициативу в Лянгасове реализуют по нацпроекту «Демография». Пока выровняли участок, завезли песок, начали делать дренажную систему. В итоге здесь появится поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, воркаут-зоны и освещение. Подробностей по Нововятску в мэрии не сообщают.

Комплекс в Лянгасове передадут на баланс футбольной школы «Динамо», а в Нововятске - на баланс 8-й СШОР. Доступ будет свободным для всех желающих. Для безопасности организуют дежурства и смонтируют видеонаблюдение