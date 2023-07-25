В Кировской области до конца осени построят три «умные» спортплощадки

Подрядчики готовят основания для площадок. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области появятся три «умные» спортплощадки в 2023 году. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Две из них построят в Кирове - в парке ЛПК Нововятского района и в Лянгасово. Еще одну обустроят в Кирово-Чепецке, на месте футбольного поля №2 в районе городского спортивного кластера. Сейчас подрядчики уже начали работы. Планируется, что в областном центре они закончатся к середине октября, в Чепецке - в сентябре, ко Дню города.

Как пояснили в правительстве, на спортплощадках будут проводиться занятия и соревнования по разным видам спорта - волейбол, теннис, гимнастика, футбол, баскетбол, легкая атлетика и так далее. На все тренажеры нанесут специальные QR-коды, считав которые, посетители смогут получить информацию о правильном выполнении упражнений и технике безопасности.