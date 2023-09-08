Четвертый «Фермерский островок» появился в Кирове

Товары поставляют 28 вятских фермеров и малых предприятий. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 8 сентября, в Кирове открыли очередной «Фермерский островок».

Это отделение в магазине одной крупной федеральной сети в доме на улице Анжелия Михеева, 17. Здешний «Фермерский островок» стал уже четвертым для нашего города. Ранее аналогичные появились на улицах Блюхера, Воровского и Шаляпина.

Отличительная особенность «островков» - большой выбор местных фермерских продуктов. В продаже молоко, творог, йогурты, сыры, мясо, курица и многое другое. К программе подключились 28 фермерских хозяйств и малых предприятий переработки со всего региона, - пишут в правительстве Кировской области.

В 24 регионах России открыты 45 «Фермерских островков».