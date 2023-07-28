Второй «фермерский островок» открыли на Воровского в Кирове

По региону хотят открыть 15 таких точек. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области открыли второй «фермерский островок».

Первый появился в торговом центре на улице Блюхера в Кирове. Теперь к нему добавилась точка в доме на улице Воровского, 94.

Это отдельный магазин с продуктами от 26 местных производителей: мясо, молочка, пшеница, мед, ручная паста, свежий хлеб и пр. Оператор - сельхозкооператив «Вятское фермерство».

Точку открыли благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». «Фермерские островки» появились в 21 регионе России.

Организаторы рассчитывают открыть 15 «островков» на территории Кировской области, - сообщает региональное правительство.