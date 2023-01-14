В Кирове будут оказывать поддержку начинающим предпринимателям

На гранты могут рассчитывать физические лица от 14 до 25 лет. ФОТО: правительство Кировской области

Начинающим предпринимателям из Кировской области могут дать до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется поддержка малого бизнеса за счет государства. В этом году на гранты выделено более 23 миллионов рублей.

Грант от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей могут получить ИП или физические лица от 14 до 25 лет. Обязательными требованиями для получения поддержки являются софинансирование не менее 25% от стоимости проекта и прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес».