Первый «Фермерский островок» открыли в Кирове

В Кирове открылся первый в городе «Фермерский островок». ФОТО: правительство Кировской области

20 января 2023 года Кирове открылся первый в городе «Фермерский островок». Об этом рассказали в региональном правительстве.

На полках торговой точки появятся продукты из натурального сырья, выращенного на кировских фермах: молочные продукты, мясные полуфабрикаты, сыры, продукция пчеловодства и многое другое.

- Цель проекта - помочь в продаже товаров «нашего» производства , - сказал исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Дмитрий Глушков.

«Фермерский островок» находится по адресу город Киров улица Блюхера, 29. В планах правительства открыть еще 10 таких точек.