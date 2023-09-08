Для кировчанок в декрете открыли свою автошколу

Помещения отремонтировали на грантовые деньги. Фото: kirovreg.ru

Кировская автошкола «Университет» открыла новый филиал. К началу учебного года приурочили запуск льготного отделения.

Здесь курсы по вождению проходят мамы в декрете, студенты, пенсионеры, интернатовцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтировать помещение и закупить оборудование удалось на деньги с гранта для социальных предпринимателей: 500 тысяч рублей дали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - рассказали в областном правительстве.

Прием заявок на гранты не окончен. Получить поддержку своего дела могут молодые предприниматели и социальные предприятия. Отбор будет как раз в сентябре. Подробности - в кировских центрах «Мой бизнес».