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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:27

Для кировчанок в декрете открыли свою автошколу

В льготном отделении занимаются также выпускники детских домов, пенсионеры, студенты
Петр МАКСИМОВ
Помещения отремонтировали на грантовые деньги. Фото: kirovreg.ru

Помещения отремонтировали на грантовые деньги. Фото: kirovreg.ru

Кировская автошкола «Университет» открыла новый филиал. К началу учебного года приурочили запуск льготного отделения.

Здесь курсы по вождению проходят мамы в декрете, студенты, пенсионеры, интернатовцы, люди с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтировать помещение и закупить оборудование удалось на деньги с гранта для социальных предпринимателей: 500 тысяч рублей дали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - рассказали в областном правительстве.

Прием заявок на гранты не окончен. Получить поддержку своего дела могут молодые предприниматели и социальные предприятия. Отбор будет как раз в сентябре. Подробности - в кировских центрах «Мой бизнес».