Гранты на хобби и мечту всей жизни: как в Кировской области развивается малое и среднее предпринимательство

Фото: kirovreg.ru

Кировские бизнесмены активно помогают развиваться нашему региону. Им, в свою очередь, оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В том числе помощь предлагается совсем еще «зеленым» новичкам.

СВОЙ КОННЫЙ КЛУБ И ФЕРМА

Так, например, семейная пара Ивановых организовала в селе Великорецком уроки верховой езды, конные походы и дегустации фермерских сыров. Гости к ним съезжаются из разных уголков страны. Супруги считают, что Великорецкое должно стать центром притяжения в Кировской области, и планируют активно развивать агротуризм в селе.

Первую лошадь Ивановы завели еще восемь лет назад - для души и детей. Увлечение постепенно стало разрастаться: семья обзавелась необходимой экипировкой, научилась верховой езде и стала расширять численность животных. Когда друзья и знакомые начали активно приезжать на конные прогулки, супруги поняли, что их хобби вполне может быть подспорьем для бизнеса.

Фото: kirovreg.ru

В 2021 году Светлана, мать семейства, зарегистрировалась как самозанятая и начала оказывать гостям села туристические услуги. Сейчас их увлечение доросло до конного клуба, где все желающие могут получить уроки верховой езды, поучаствовать в прогулке или походе на лошадях. Посетителям также предлагают иппотерапию - комплекс упражнений, благоприятно влияющий на самочувствие. Ею занимаются, в том числе, люди, столкнувшиеся с серьезными заболеваниями, а также дети с особенностями.

По словам Светланы, потенциал клуба постоянно растет и на площадке уже готовы принимать конно-туристические соревнования. Предприниматели также нацелены на постоянное сотрудничество со школами и детскими домами.

Супруг, Сергей, не отстает - он является главой крестьянско-фермерского хозяйства «Великорецкое», которое производит сыры, организует дегустации и экскурсии на ферму. В 2022 году ему удалось выиграть грант на развитие сельского туризма в размере 1,5 миллиона рублей. Средства Сергей направит на создание туристической зоны, а также облагораживание самой фермы: ремонт заборов, обустройство пешеходных дорожек, освещения и парковки, а также установку павильонов.

Фото: kirovreg.ru

- Предприниматели настроены на развитие. Для этого у них есть возможность получить господдержку на развитие агротуризма по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», - комментирует центр «Мой бизнес».

БИЗНЕС-МАМЫ

В Кировской области планируется реализовать федеральную грантовую программу «Мама-предприниматель». Она нацелена на женщин, мечтающих открыть свой бизнес. Проект стартует 18 сентября, сейчас же идет прием заявок. Для участия отберут 35 кировчанок, которые получат разносторонние знания по темам предпринимательства, а также смогут претендовать на грант - 100 тысяч рублей. Средства они смогут потратить на воплощение своих идей в жизнь.

Отметим, что участие в проекте абсолютно бесплатное. Для этого также не требуется бизнес-опыт. Получить предпринимательские навыки в рамках программы могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, в том числе приемные матери, усыновители и опекуны.

Прием заявок продлится до 15 августа. Отправлять ее необходимо на этом сайте (ссылка если мы успеем)

Добавим также, что программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ее организатор - Минэкономразвития России, соорганизаторы - Фонд «Наше будущее», «Корпорация МСП» и Союз женщин России.