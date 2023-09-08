С 8 сентября в Кирове начнут вывозить мусор с Филейского кладбища

Кладбище завалено крестами, досками, упавшими деревьями и прочим мусором. Фото: киров.рф

В Кирове уберут свалку с Филейского кладбища. Подробности рассказали в горадминистрации.

Ранее мы писали, что кладбище пребывает в запущенном состоянии: упавшие деревья, доски, горы мусора. Как отметили в службе похоронного дела, отходы скопились в местах, не предназначенных для этого.

Недавно ведомство заключило контракт с регоператором, по которому вывоз мусора предусматривается не только с контейнерных площадок, но и мест его стихийного скопления. Работы планируют начать уже сегодня, 8 сентября.

- После уборки в одних и тех же местах отходы скапливаются вновь: в основном это ветки, а иногда и бытовой мусор. На каждом кладбище выделены места для сбора мусора, установлены контейнеры. Просим тех, кто посещает места захоронения, не создавать несанкционированных свалок, - добавили в службе похоронного дела.