Могилы фронтовиков в Кирове завалили мусором

Общественники просят мэрию привести в порядок места захоронений. Фото: Народный фронт

Одно из старейших действующих кировских кладбищ - Филейское - в ужасном состоянии.

Здесь нетронутые упавшие деревья, ломаные ветки, горы мусора высотой более двух метров. Причем складируют доски, венки и хлам прямо на могилах, а некоторые мусорные валы уже поросли травой.

- Видно, что свалки появились там, где долгое время лежали кучи со спиленными ветками, - говорит руководитель Кировского отделения Народного фронта Валерия Черемисинова. - Копилось это все годами, поэтому и старые могилы оказались под завалами. Все-таки администрация города должна следить за состоянием мест захоронения.

Общественники обратились в прокуратуру.

Именно на Филейском кладбище захоронены абсолютная чемпионка мира по парашютному спорту Татьяна Воинова и преподобный Стефан Филейский, здесь же множество могил фронтовиков, включая Героев Советского Союза.