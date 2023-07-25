Соперница Терешковой, ушедшая на пике. Кем была парашютистка Татьяна Воинова

Татьяна Воинова - абсолютная чемпионка мира, автор 20 мировых рекордов. Фото: «Авитек»

25 июля исполнилось 85 лет со дня рождения Татьяны Воиновой - прославленной спортсменки-парашютистки, многократной чемпионки союзных и международных соревнований, абсолютной чемпионки мира.

РЕГАЛИИ

Татьяна Николаевна Воинова - третья спортсменка в истории СССР, совершившая более 2 тысяч прыжков с парашютом.

За свою карьеру совершила 2 693 прыжка, установила 20 мировых рекордов, завоевала 55 медалей разных соревнований (золотых - 36), включая множество международных. Покоряла небо в Китае, ГДР и ФРГ, Чехословакии, Австрии, Франции и других странах.

Абсолютная чемпионка ДОСААФ и РСФСР (1964), абсолютная чемпионка мира в многоборье по сумме упражнений (1968).

Мастер спорта СССР международного класса. Это звание Воинова получила одной из первых в стране. Еще одно звание - Заслуженный мастер спорта СССР.

ОДНА ИЗ СТА

Татьяна Воинова родилась в 1938 году в Кирове. Когда девочке было 5, родители переехали в Кильмезь, где Таня и пошла в школу (по другим данным, Воинова - уроженка Кильмези - ред.). После окончания семилетки переехала в село Вихарево (Кильмезский район), окончила среднюю школу.

Целый семестр будущая чемпионка отучилась в Свердловском «меде», но поняла, что это не то, чем она хочет заниматься в жизни. Вернулась в Киров, поступила в авиатехникум, на производство электрооборудования самолетов. Там же увлеклась слаломом - это был еще не полет, но уже серьезный спорт на высоких скоростях.

Когда объявили набор в парашютный прыжок, Татьяна была в числе первых записавшихся. Отбирали жестко: из ста тренирующихся до прыжков мог дойти всего один спортсмен. На тренировках были серьезные нагрузки. Однако Татьяне все удавалось: вскоре был первый прыжок с парашютом (23 марта 1958, аэродром в Макарье). Ей тогда не было и 20 лет. Постепенно Воинова «доросла» до командира отделения, стала спортсменкой-разрядницей с сотней прыжков с самолета ПО-2.

В 1959-м, выпустившись из авиационного, девушка попала на завод XX партсъезда (сейчас - «Авитек»). Два года работала техником-испытателем в одном из бюро.

Воинова прыгала с парашютом более 2 600 раз. Фото: РГАКФД

В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ

В 1961 году в Ижевске проводили зональные соревнования по парашютному спорту. Татьяна тогда поразила судей своей техникой прыжков, заняла 1 место и получила приглашение в сборную СССР. В мае ее зачислили инструктором-парашютистом. В том же году Воинова впервые попала на международные соревнования.

Судья Н. Пряхина вспоминала, что кировчанка была особенно хороша в затяжных прыжках (комплексах из двух восьмерок и двух задних сальто). На одном из соревнований даже снимали документальный фильм - Татьяна Воинова выполняла фигуры в свободном падении.

- Одна из лучших воздушных акробаток мира, жизнь которой всегда в жестких рамках метров, секунд, очков, - писали «Крылья Родины».

ПОЧЕМУ ТЕРЕШКОВА?

В начале 60-х у Воиновой был шанс покорить абсолютно новую высоту. Она участвовала в отборе в первый женский отряд космонавтов. Сначала кандидаток было 18, потом остались 5 сильнейших. Однако медицинское обследование показало незначительные шумы в сердце, и ее кандидатуру отклонили. Татьяна стала еще больше заниматься спортом - бегом, лыжами и пр. Шумы ушли, но ушло и время: в 1963-м в космос полетела Терешкова.

А Воинова продолжила прыгать с парашютом. 1 500 прыжков, 1 600… 11 августа 1967 года совершила юбилейный, двухтысячный. Прямо в воздухе Валентина Селиверстова, первая женщина в мире, прыгнувшая с парашютом 2 000 раз, подарила ей цветы.

АБСОЛЮТНАЯ

Осенью 1968 года новой точкой на карте достижений Воиновой стал Грац - городок в Австрии. Здесь проходил IX чемпионат мира по парашютному спорту. Лучшей - абсолютной чемпионкой мира - в многоборье (по сумме упражнений) тогда стала кировчанка Татьяна Воинова. Эта блестящая победа тогда пришлась ко времени и месту.

- Мне было особенно приятно, что именно я заслужила то, что где-то в маленьком австрийском городке прозвучал гимн Советского Союза, что именно в честь наших спортсменок был поднят флаг Советского Союза, - вспоминала спортсменка.

УШЛА САМА

- Это мытарство, - говорила Татьяна в одном из интервью. - Правильно выпасть из самолета, увидеть на земле оранжевый тир, в кратчайшее время выполнить сложнейшую работу, в которой одинаково заняты руки, ноги, голова. Причем нельзя отклоняться от ориентира на земле. Нет, это мытарство.

Через несколько недель на сборах в Киеве получила сложный осколочный перелом пяточной кости. Врачи сразу сказали: о спорте придется забыть.

Воинова сделала вид, что не послушала: заявилась на чемпионат СССР 1969-го в Рязани, еще раз подтвердила статус абсолютной чемпионки - и лишь тогда завершила карьеру.

Татьяну зазывали работать со сборными командами нескольких государств, предлагали стать спортивным судьей. Но она уехала в Киров, к больной матери. И вернулась на завод имени XX партсъезда.

Инженер Воинова работала в отделе новой техники до самой своей смерти. Получившая полный запрет на прыжки с парашютом, Татьяна каждое утро бегала от дома по набережной, через мост в сторону Дымково - к аэроклубу, где начинался ее путь в небо. Бывало, ездила на мотоцикле.

Воиновой не стало 15 февраля 1985 года. Принято считать, что она сама сделала этот выбор. Чемпионку похоронили на Филейском кладбище. На красном граните высекли последние слова признания - «От парашютистов Советского Союза».

Одну из улиц неподалеку от ее родного аэроклуба назвали в честь Татьяны Воиновой. Немало личных вещей спортсменки, включая экипировку и награды, хранят в фондах музея Циолковского в Кирове. Здесь же не раз открывали выставки, посвященные прославленной спортсменке.